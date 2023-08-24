Faiz kararının ardından Mehmet Şimşek’ten flaş paylaşım

Merkez Bankası'nın faizi 750 baz puan artırmasının ardından paylaşım yapan Mehmet Şimşek, "Kararlıyız!” dedi.

Faiz kararının ardından Mehmet Şimşek’ten flaş paylaşım

Merkez Bankası bugünkü toplantısında politika faizini yüzde 25’e yükseltti. Piyasada ortalama beklenti 250 baz puan iken bugün imza atılan artış 750 baz puan oldu.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten Merkez Bankası’nın (TCMB) bugünkü faiz artışı kararı sonrası ilk değerlendirme geldi.

Şimşek, "Kararlıyız! Fiyat istikrarı en büyük önceliğimiz…" ifadelerini kullandı.

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Merkez Bankası faizi iki ay önce 650 baz puan, geçen ay ise 250 baz puan yükseltmişti.

Bugünkü kararla birlikte politika faizi, 1650 baz puan yükseltilmiş oldu ve yüzde 8,5'ten 25'e çıkarmış oldu.

ÜST ÜSTE 3. KEZ ARTIŞ

Şimşek'in, Merkez Bankası'na ise Hafize Gaye Erkan'ın atanmasının ardından iktidarın düşük faiz politikasından uzaklaşırken, seçimlerin ardından üst üste üçüncü kez faiz artışı gerçekleştirildi.

Öte yandan

Merkez Bankası'nın faize ilişkin açıklamasında "Yakın döneme ilişkin göstergeler enflasyonun ana eğiliminde yükselişin sürdüğüne işaret etmektedir" ifadelerine yer verildi.

Faiz artırımının devam edileceği vurgulanan açıklamada, "Kurul, faiz artırımının yanı sıra, parasal sıkılaştırma sürecini destekleyecek seçici kredi ve miktarsal sıkılaştırma kararları almaya devam edecektir" denildi.

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