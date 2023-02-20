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Renault Group Türkiye'nin yeni CEO'su Jan Ptacek oldu

Renault Group Türkiye Üst Yöneticiliği (CEO) görevine 25 yıldır Renault Group bünyesinde çeşitli üst düzey yöneticilik görevlerinde bulunan Jan Ptacek atandı.

Haber Giriş: 20 Şubat 2023 Pazartesi - 14:08
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Renault Group Türkiye'nin yeni CEO'su Jan Ptacek

Renault Group Türkiye'nin yeni CEO'su Jan Ptacek oldu
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AA'da yer alan habere göre, Renault Group açıklamasına göre, Jan Ptacek, kişisel projelerini yürütmek için Renault Group'tan ayrılan Hakan Doğu'nun yerine görev yapacak Ptacek'in aynı zamanda, Oyak Renault Otomobil Fabrikaları AŞ ve MAİS Motorlu Araçlar İmal ve Satış AŞ yönetim kurullarında Renault Group temsilcisi olarak yer alması öngörülüyor.

Renault Markası CEO'su Fabrice Cambolive'ye bağlı olacak Jan Ptacek, yeni görevinde Renault Group'un köklü ortağı Oyak Grubu ile birlikte Türkiye'deki iş hacmini ve ekosistemini genişletmek için çalışacak.

Prag Teknik Üniversitesi'nde mühendislik eğitimi gören Ptacek, ardından Fransa'da Ecole des Mines'de ve Paris'teki farklı iki üniversitede pazarlama üzerine eğitimini tamamladı. 25 yılı aşkın bir süredir Renault Group'ta çalışan Ptacek, profesyonel kariyeri boyunca Çekya, Fransa, Ukrayna, Rusya ve Romanya'da grup satış ve pazarlama operasyonlarında yöneticilik pozisyonlarında bulundu.

Jan Ptacek, son olarak 2019-2022'de Renault Rusya Genel Müdürü olarak görev yaptı.

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