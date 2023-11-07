Renault SUV modeli Koleos’a 140 bin TL indirim sunuyor

Renault'un sevilen modeli olan Koleos’a 140 bin TL indirim yapılacağı açıklandı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Renault SUV modeli Koleos’a 140 bin TL indirim sunuyor

YENİÇAĞ - Ercan KARACA

Yıl sonu yaklaştıkça markaların indirim yarışıda devam ediyor. Renault ve Dacia, Kasım ayında birbirinden avantajlı kaçırılmayacak fırsatlar sunuyor. Sınırlı sayıdaki 2023 model yılı Megane Sedan’ın otomatik vitesli versiyonları ÖTV muafiyetli fiyat avantajıyla sunuluyor.

Ekim ayında binek otomobil pazarında en çok satan model olan Yeni Renault Clio, tüm kampanyalara ek olarak 200.000 TL kredi, 12 ay vade ve 1,99 faiz fırsatıyla kullanıcılarını bekliyor.

İNDİRİM ORANI BELLİ OLDU

Renault SUV ailesinde de fırsatlar Kasım ayında devam ediyor. Yeni Renault Austral, 100.000 TL takas indirimi veya 300.000 TL kredi 12 ay vade ve 0,99% faiz avantajıyla sunulurken, Koleos’a 140.000 TL’ye varan fiyat indirimi veya 250.000TL 12 ay 1,39 faiz avantajıyla sahip olunabiliyor.

Türkiye’nin en uygun fiyatlı SUV modellerinden Dacia Duster 899.00 TL’den başlayan fiyatlar ve 60.000 takas veya 250.000 kredi, 1,39 faiz fırsatıyla kullanıcılara sunuluyor.

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