Renault'dan ikinci el piyasasını bitirecek indirim. Büyük talep görüyor

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Renault'dan ikinci el piyasasını bitirecek indirim. Büyük talep görüyor
Fransız otomobil üreticisi Renault, otomotiv sektöründe yeni bir dinamizm oluşturmayı amaçlayan özel bir kampanya başlattı. Kampanya, ocak ayı boyunca devam edecek.

Renault, Türkiye'de en çok tercih edilen modeli olan 'CLIO' üzerinden bir kampanya başlattı.

2024 model, sıfır kilometre araç sahibi olmayı hedefleyen bu kampanya, Renault'nun pazar araştırmaları sonucu gerçekleştirildi ve Ocak ayı boyunca geçerli olacak.

Bu kampanya, 2024 model bir araç sahibi olmayı düşünenler için önemli bir fırsat sunarken, 2024 model 'CLIO' sahibi olmak isteyen müşterilere 12 ay vadeli, 1,99 faizli 200 bin TL kredi desteği sunuyor.

Renault'un bu kampanyası, özellikle 'CLIO' modeline odaklanıyor. Kampanyanın sunmuş olduğu uygun kredi koşulları ve 2024 model araç avantajı, müşterilerin talep ve beklentilerini karşılamak adına öne çıkıyor.

Bu çerçevede, Renault'un 2024 model 'CLIO' kampanyası, otomotiv tutkunlarının ilgisini çekerek sektöre canlılık getirmeyi hedefliyor.

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