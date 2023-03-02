Rende sitesinin müteahhidi yıkımı böyle savundu: Müteahhitlikte ilk yıllarımızdı

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta 9 saat arayla meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin en çok yıkıma yol açtığı yerlerden olan Antakya’da iki bloğu yıkılan Farklı Yaşam Rende sitesi ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.

Cumhuriyet gazetesinden Çağdaş Bayraktar’ın haberine göre; Farklı Yaşam Rende sitesinde kızını, damadını ve en büyüğü beş yaşında 3 torununu kaybeden Ali Şenak, tutuklanan Rende’nin oğlu Sedat Rende ve müteahhit Fevzi Yılmaz’ın kardeşi Cuma Yılmaz ile yaptığı görüşmeleri anlattı.



Sedat Rende tarafından ilk olarak 27 Şubat’ta arandığını belirten Şenak, "Sedat Rende görüşmemizde bana Rende ailesi olarak bir kusurlarının bulunmadığını tüm sorumluluğun Fevzi Yılmaz'a ait olduğunu söyledi. Yıkılan iki blokta da statik hesabında yanlışlık olduğunu ve kendilerinin müteahhitlikte ilk yılları olduğu için bu hatayı fark edemediklerini iletti” dedi.



Öte yandan Rende grubunun diğer projelerinden Rende Modern evler depremde yıkılırken 12 vatandaş yaşamını yitirdi. Rende Esenpark ise ağır hasarlı durumda.

Rende’nin iddiaları üzerine Fevzi Yılmaz’a ulaşmaya çalıştığını ama ulaşamayınca kardeşi Cuma Yılmaz ile 1 Mart’ta görüştüğünü belirten Şenak, Yılmaz’dan şöyle bir yanıt aldığını söyledi:

“İddialar doğru değil. Rendeler B Blok altındaki daha küçük tasarlanan kreşi genişletmek için kolonların etrafına 8 - 10 cm arayla 15 cm derinliğinde delikler açtılar ve kapı açmak için duvarları yıktılar. Şikayetlerimiz üzerine de kolonları alçı, sıva vs ile doldurarak kusurlarını örtmeye çalıştılar. Oysa binanın acilen ya güçlendirilmesi ya da yıkılması gerekiyordu. Muhtemelen ikili ilişkileri sayesinde de takipsizlik kararı çıkardılar.”

SİTE SAHİBİ TUTUKLANMIŞTI

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremde, Hatay'ın Antakya ilçesinde 2 bloğu yıkılan ve 105 kişiye mezar olan Rende Sitesi'nin sahibi Arif Sami Rende (84), Eskişehir'de yakalanmış ve 'Taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak' suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.