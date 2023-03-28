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  • Adana'da onlarca kişiye mezar olan apartmanın müteahhidinden akılalmaz savunma: Sadece yarısı yıkıldı

Adana'da onlarca kişiye mezar olan apartmanın müteahhidinden akılalmaz savunma: Sadece yarısı yıkıldı

Adana’da Kahramanmaraş merkezli ilk depremde büyük bir kısmı çöken ikinci depremde yıkılan Mete Apartmanı’nın müteahhidinin savcılık ifadesi ortaya çıktı. Suçlamaları reddeden müteahhit, “İlk depremde binanın yalnızca bir kısmı yıkıldı. Diğer iki kısmı sağlam şekilde ayakta duruyordu” diyerek kendini savundu.

Haber Giriş: 28 Mart 2023 Salı - 03:17
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Mete Apartmanı'nın müteahhidinden akılalmaz savunma: Sadece yarısı yıkıldı

Adana'da onlarca kişiye mezar olan apartmanın müteahhidinden akılalmaz savunma: Sadece yarısı yıkıldı
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Adana’daki Mete Apartmanı’nın, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılmasıyla ilgili tutuklanan müteahhit Muzaffer Mete, kusuru bulunmadığını öne sürdü.

AA’nın haberine göre; Pazarcık merkezli 6 Şubat’taki 7,7 büyüklüğündeki ilk depremde hasar alan, Elbistan merkezli 7,6 büyüklüğündeki sarsıntıda yıkılan, çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi’ndeki Mete Apartmanı’nın 17 Şubat’ta tutuklanan müteahhidi Muzaffer Mete’nin savcılık ifadesine ulaşıldı.

Binanın 1997 yılında yapımına başlandığını belirten Mete, “Mete Apartmanı 2000 yılında tamamlandı. Binanın elektrik teknik uygulama sorumluluğunu ben yaptım. İnşaat mühendisi olarak ise Atilla Tuğran görev aldı” ifadesini kullandı.

“İLK DEPREMDE BİNANIN YALNIZCA BİR KISMI YIKILDI”

Mete Apartmanı’nın yapıldığı tarihteki yönetmeliğe uygun inşa edildiğini savunan Mete, “Binanın müteahhitliğini ben yaptım. Gündüz vakti yaşanan ikinci depremden önce kimse bu kadar şiddetli deprem olacağını tahmin etmediğinden bazı sakinler eşyalarını almak amacıyla evlerine girmişler. Maalesef yaşanan ikinci deprem nedeniyle binanın yıkılması sonucu göçük altında kalarak vefat etmişlerdir. Bina her katta üç daire olacak şekilde inşa edilmiştir. İlk depremde binanın yalnızca bir kısmı yıkıldı. Diğer iki kısmı sağlam şekilde ayakta duruyordu. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum” dedi.

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