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Ronaldo kaleye geçti: Talisca'nın oğlu penaltı çekti

Al-Nassr'ın yeni transferi Cristiano Ronaldo'nun Talisca'nın oğlu ile renkli görüntüleri sosyal medyadan paylaşıldı.

Haber Giriş: 15 Ocak 2023 Pazar - 19:12
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Renkli görüntüleri objektiflere yansıdı: Talisca'nın oğlu penaltı çekti

Ronaldo kaleye geçti: Talisca'nın oğlu penaltı çekti
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Manchester United'dan Al-Nassr'a bedelsiz transfer olan Cristiano Ronaldo, takımı ile renkli görüntüler geçirdiği sosyal medyada paylaşıldı.

Anderson Talisca'nın oğlu ile renkli vakit geçirdiği görüntüler Al-Nassr'ın hayran sayfalarında paylaşıldı.

Görüntülerde Talisca'nın oğlunun Ronaldo'nun gol sevinvi yaptığı objektiflere yansırken, sosyal medyada paylaşılan görüntüler olay oldu.

 

 

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