Ronaldo kaleye geçti: Talisca'nın oğlu penaltı çekti

Manchester United'dan Al-Nassr'a bedelsiz transfer olan Cristiano Ronaldo, takımı ile renkli görüntüler geçirdiği sosyal medyada paylaşıldı.
Anderson Talisca'nın oğlu ile renkli vakit geçirdiği görüntüler Al-Nassr'ın hayran sayfalarında paylaşıldı.
Görüntülerde Talisca'nın oğlunun Ronaldo'nun gol sevinvi yaptığı objektiflere yansırken, sosyal medyada paylaşılan görüntüler olay oldu.
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