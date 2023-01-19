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Messi ve Ronaldo'yu izlemek için 50 milyon lirayı verdi

Messi ve Ronaldo'yu karşı karşıya getirecek dostluk maçı için Arap iş insanı 2.66 milyon dolarlık bir bilet satın aldı.

Haber Giriş: 19 Ocak 2023 Perşembe - 12:06
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Arap iş insanı Ronaldo-Messi buluşmasında servet harcadı

Messi ve Ronaldo'yu izlemek için 50 milyon lirayı verdi
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Futbolun yaşayan efsaneleri Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo bir kez daha karşı karşıya geliyor. 

BÜYÜK BİR BİLET SATIŞI GERÇEKLEŞTİ

Al-Nassr ile Al-Hilal takımlarının karmarları ile Paris Saint-Germain dostluk maçında aynı sahada olacak. 

Merakla beklenen mücadele öncesi 'hayal gücünün ötesinde bir bilet' tanımıyla maç için büyük bir bilet satışı gerçekleşti.

Bir Suudi iş adamı, Riyad'da oynanacak dostluk maçı için 10 milyon riyal (2.66 milyon dolar) değerinde bir yardım müzayedesi biletini satın aldı.
 

BİLETLER TÜKENDİ

Suudi Eğlence Otoritesi başkanı Turki Al-Sheikh, bir iş insanının bileti kazandığını açıkladı.

Müzayedeye çıkarılan bilet, etkinliği tanıtmayı amaçlarken bilet sahibi de oyuncularla buluşma fırsatı yakaladı.

Maçın biletleri satışa çıkar çıkmaz tükendi. 70 bin koltuk kapasiteli Riyad'daki Kral Fahd Uluslararası Stadyumu, karşılaşmaya ev sahipliği yapacak.

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MK
19.01.2023 12:44
Şu futbol sporluktan çıktı iğrenç bir hale geldi.  
 
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