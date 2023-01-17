Ronaldo'yla takım arkadaşı olacaktı: Real'den Benzema hamlesi

Ronaldo'nun transfer olduğu Al-Nassr kulübü Benzema’yı da renklerine katmak istedi.

Arabistan ekibi yıldız futbolcuya yıllık 85 milyon Euro önerdi.

Bunun üzerine Benzema da Arabistan ilgisini teknik direktör Carlo Ancelotti ile paylaştı.

Ancak Real Madrid elini çabuk tutarak Karim Benzema'nın sezon sonunda bitecek sözleşmesini 1 yıl uzatma kararı aldı.

Bu sezon Real Madrid formasıyla 19 maçta sahaya çıkan Karim Benzema, 12 gol ve 1 asistle oynadı.

Yıldız oyuncu, İspanya Süper Kupa finalinde Real Madrid'in tek golünü kaydetmişti.

Real Madrid'de 23 kupa

Lyon'dan 2009'da Real Madrid'e transfer olan Karim Benzema, İspanyol ekibinde 23 kupa kazandı.

35 yaşındaki oyuncu, 2022'de Avrupa'da yılın oyuncusuna verilen Ballon d'Or'un da sahibi olmuştu.

18 yıl önce bugün kariyerinin ilk profesyonel maçına çıkan Karim Benzema'nın kariyerindeki kupa koleksiyonu şöyle:

Şampiyonlar Ligi (5)

La Liga (4)

Ligue 1 (4)

Kulüpler Dünya Kupası (4)

UEFA Süper Kupa (4)

Copa del Rey (2)

Fransa Süper Kupa (2)

İspanya Süper Kupa (4)

Fransa Kupası

Uluslar Ligi