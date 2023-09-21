Reşit olmadan sahnelere çıkan Aleyna Tilki'nin isyanı

16 yaşında içkili mekanlarda sahneye çıkarak uzun süre gündemde kalan şimdilerde ise çok popüler bir isim olan Aleyna Tilki sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekti.

Reşit olmadan sahnelere çıkan Aleyna Tilki'nin isyanı

Bir dönem 16 yaşında içkili mekânlarda sahne alması nedeniyle eleştirilerin odağında olan şarkıcı Aleyna Tilki şimdilerde oldukça popüler. Gerek cesur tarzı gerek açıklamalarıyla dikkat çeken popçu son paylaşımıyla gündemde.

Aleyna Tilki çocuklarını fenomen haline getiren anne-babalara sitem etti.

"Ben bu 0-12 yaş arası bebek kıvamında çocukların modellik falan yapıp fenomen olmasına çok karşıyım" diyen Aleyna Tilki devamında "Herkes tarafından istismar edildiklerini düşünüyorum ve büyüdüklerinde çok mutsuz insanlar olacaklar. 'Güzel çocuk doğurdum' deyip çocuğun her karışını kendi uzvuymuş gibi çekip paylaşan bir de üstüne onun adına post atan ebeveynler yargılansın. Tacizcilerden farkları olmadığını düşünüyorum" dedi.

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Aleyna Tilki'nin sözlerine destek de eleştiri de vardı. Tilki'ye kendi geçmişi hatırlatılarak "Sen kaç yaşında sahnelerdeydin" yorumları da geldi.

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