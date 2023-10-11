Aleyna Tilki'den Haluk Akakçe için duygusal veda mesajı

Bir süredir akciğer kanseri tedavisi gören sanatçı Haluk Akakçe (53), geçtiğimiz gün Nişantaşı'ndaki evinde hayatını kaybetti. Akakçe'nin vefatına dair şarkıcı Aleyna Tilki'den duygusal bir veda paylaşımı geldi.

Aleyna Tilki'den Haluk Akakçe için duygusal veda mesajı

Çağdaş sanat dünyasının önemli isimlerinden olan Haluk Akakçe'nin hayatını kaybetmesinin ardından pek çok ünlü isim taziye mesajı paylaşımında bulundu.

Akakçe ile yakın arkadaş olan Aleyna Tilki ise vedasını biraz daha geç yapmayı tercih etti.

Tilki, Nişantaşı'ndaki evinde hayata gözlerini yuman sanatçı dostu için şu satırları yazdı:

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Bu hayatta gerçek bir insanın yaşamına tanık olmak, insanın sanatın içindeyken ruhunu çocukluğunu her şeye rağmen bir an bile vazgeçmeden koruyabildiğini izlemek ve bunun getirdiği sonsuz hayal gücünü deneyimlemek, hayvanlara tüm herkesten daha katıksız ve onlara en yakın dili konuşabilen, ruhları daima saygıyla dinleyen rengarenk bi arkadaşla sabaha kadar sohbet etmek, onun karşılıksız sevgisiyle yıkanmak hayatıma zamansız gerçekler kattı…

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Haluk şimdi başka bi evrende ama aslında zaten bir ayağı hep oradaydı…

Bilmediği bir yere gitmedi…

Seni çok seviyorum Haluk, bana bir gün bile tehlikede hissettirmeyen daima çocukluğumu saran çok nadir insanlardan biriydin. Bugün en çok da tüm dualarım sen ve senin gibi tertemiz bu dünyadan giden insanlara….

Ülkemizin başı sağolsun… #halukakakçe

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