Resmen duyurdular! Arda Güler rekor maaş ile imzayı atıyor

İspanyol devi Real Madrid'de rüya gibi bir sezon geçiren Arda Güler'in geleceği hakkında sıcak bir gelişme yaşandı. Avrupa'dan ve Suudi Arabistan'dan talipleri olduğu bilinen Arda Güler için Real Madrid Başkanı Florentino Perez, kolları sıvadı.

ARDA GÜLER'E 2 KAT MAAŞ!

İspanyol basınında yer alan habere göre; Real Madrid Başkanı Florentino Perez, birçok takımın transferi için harekete geçmeye hazırlandığı Arda Güler için flaş bir adım attı. Haberde, Perez'in yıllık 5 milyon euro civarında maaş alan 20 yaşındaki oyuncuya 2 kat zamlı yeni bir sözleşme önerdiği kaydedildi.

Ayrıca, çıkan haberin ayrıntılarında milli 10 numaranın da gelen teklife sıcak baktığı aktarıldı. Resmi imzaların eylül ayı içerisinde atılmasına kesin gözüyle bakıldığı belirtildi. İmzaların resmi olarak atılmasının ardından Arda Güler, 10 milyon euroluk maaşıyla futbolculuk kariyerindeki en yüksek maaşını kazanmış olacak.

ARDA GÜLER XABI ALONSO'NUN GÜVENİNİ BOŞA ÇIKARMADI

Real Madrid'de 3. sezonunu geçiren Arda Güler, eski teknik direktörü Carlo Ancelotti tarafından şans bulmakta oldukça zorlanıyordu. Ancak, sezon başında Madrid'in başına Xabi Alonso'nun geçmesiyle işler tam tersine döndü.

Arda Güler, İspanyol çalıştırıcının ilk 11'inin vazgeçilmez ismi oldu. Bu sezon 13 maçta sahaya çıkan yıldız isim, bu maçlarda 3 gol ve 4 asist üretmeyi başardı.

