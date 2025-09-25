Jose Mourinho gider gitmez Portekiz'i de karıştırdı! Ülkeyi ayağa kaldırdı: Hakkında harekete geçtiler

Fenerbahçe'de bir türlü istenen oyunu oynatamayan ve Şampiyonlar Ligi'nde de gruplara kalamayan Jose Mourinho, sürpriz bir şekilde Benfica ile anlaşmıştı. Kırmızılılarla çıktığı 2 mücadelede 1 galibiyet 1 de beraberlik yaşayan Jose Mourinho, Rio Ave maçı sonrası ayağının tozu ile ülkede gündem olmayı başardı.

JOSE MOURINHO AÇIKLAMALARI SONRASI ŞİKAYET EDİLDİ

A Bola'da yer alan habere göre; Portekiz Futbol Hakemleri Derneği, Jose Mourinho'yu Rio Ave maçının ardından yaptığı açıklamalar nedeniyle Portekiz Futbol Federasyonu Disiplin Kurulu'na şikayet etti. Tecrübeli teknik adamın maçın ardından yaptığı açıklamalara Portekiz basını manşetlerinde geniş yer vermişti.

JOSE MOURINHO İPTAL EDİLEN GOLÜN ADALETSİZ OLDUĞUNU SÖYLEMİŞTİ

Mourinho, 1-1 sona eren Rio Ave karşılaşmasının ardından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı;

"Bir gol atıyorsun ama sırf birinin ayağına basıldığı ya da formanın hafifçe çekildiği için iptal ediliyorsa, ben bugünün futbolunu sevmiyorum. Sonuçta başrolde, hakemi hepimizin gördüğü şeyi izlemeye çağıran bir beyefendi oluyor, bir de VAR'ın dediğinin peşinden giden bir hakem. Çağrıldığını gördüğüm anda zaten golün iptal edileceğini biliyordum. Güzel bir gol attık ve sonra adaletsiz bir sonuç çıktı. Futbol böyle sonuçlarla bağdaşmıyor."

