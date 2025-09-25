Hırvat basını Fenerbahçe'yi yerden yere vurdu!

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında deplasmanda Dinamo Zagreb ile karşı karşıya geldi. Temsilcimiz rakibine 3-1 mağlup olurken, Hırvat basını bu mücadeleyi manşetlerine taşırken, çarpıcı ifadeler kullandı.

İşte o ifadelerden öne çıkanlar;

Sportnet: Dinamo, Avrupa'da harika bir başlangıç ​​yaptı. Avrupa Ligi'nin ilk maçında Fenerbahçe'yi konuk etti ve mükemmel bir oyun sergileyerek 3-1'lik skorla tamamen hak edilmiş bir galibiyete imza attı.

HNS: Dinamo, Avrupa Ligi'nin açılış maçında Fenerbahçe'ye karşı aldığı galibiyeti kutluyor.

Telesport: Dinamo'nun haklı galibiyeti. Çılgın bir performans sergilemediler ancak kendilerine hiçbir şey yapamayan bir rakibi tamamen alt ettiler.

Gol: Mavi-beyazlıların Avrupa havası: Dinamo, Fenerbahçe'yi ezdi ve büyük şeylerin sinyalini verdi.

Sportske: "Maviler "Türk çorbası"nı şık bir şekilde yudumladı.

