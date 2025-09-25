Hırvat basını Fenerbahçe'yi yerden yere vurdu!

Dinamo Zagreb, Fenerbahçe'yi ağırladığı mücadelede sahadan 3-1 galibiyetle ayrıldı. Spor kamuoyunu şoke eden bu sonucun ardından Hırvat basını maç ile ilgili dikkat çeken yorumlar yaptı. İşte detaylar...

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında deplasmanda Dinamo Zagreb ile karşı karşıya geldi. Temsilcimiz rakibine 3-1 mağlup olurken, Hırvat basını bu mücadeleyi manşetlerine taşırken, çarpıcı ifadeler kullandı.

İşte o ifadelerden öne çıkanlar;

Sportnet: Dinamo, Avrupa'da harika bir başlangıç ​​yaptı. Avrupa Ligi'nin ilk maçında Fenerbahçe'yi konuk etti ve mükemmel bir oyun sergileyerek 3-1'lik skorla tamamen hak edilmiş bir galibiyete imza attı.

HNS: Dinamo, Avrupa Ligi'nin açılış maçında Fenerbahçe'ye karşı aldığı galibiyeti kutluyor.

u-001.jpeg

Telesport: Dinamo'nun haklı galibiyeti. Çılgın bir performans sergilemediler ancak kendilerine hiçbir şey yapamayan bir rakibi tamamen alt ettiler.

Gol: Mavi-beyazlıların Avrupa havası: Dinamo, Fenerbahçe'yi ezdi ve büyük şeylerin sinyalini verdi.

Sportske: "Maviler "Türk çorbası"nı şık bir şekilde yudumladı.

