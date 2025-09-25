Usta isimler Kayserispor- Beşiktaş maçını kaleme aldı! "Üzerine oynanan oyunları bozdu"

Trendyol Süper Lig'de bu sezon taraftarlarının yüzünü güldürmekte oldukça zorlanan Beşiktaş, Kayserispor maçında adeta 'ölü toprağını' üstünden attı. Kara Kartal, erteleme maçında konuk olduğu Anadolu ekibin 4-0 mağlup etmeyi başardı. Spor yazarları, bu maçı bugünkü köşelerinde değerlendirdi.

İşte o yazılar;

"ÜZERİNE OYNANAN OYUNLARI BOZDU"

"Çok ilginç değil mi? Beşiktaş'ın en iyi oyuncusu, en büyük yıldızı Rafa Silva bazı kesimlertarafından değersizleştirilmeye çalışıldı. G.Saray alsa kırmızı halıyla, F.Bahçe alsa davul zurna, Trabzonspor alsa horonla karşılanacak Portekizli futbolcu, Kayseri performansıyla üzerine oynanan oyunları bozdu, güvenenleri onurlandırdı. Bizce algıya maruz kalan bazı Beşiktaşlıları da uyandırdı. Sergen Yalçın ve Beşiktaş kritik dönemeçte 8 eksikle gittiği Kayseri'de 4 golle çok önemli galibiyet aldı. Bu maçın psikolojik ve sosyolojik kazanımları taktik analizden çok daha önemli. Hafta boyunca ısrarla söylediğimiz gibi; Sergen Yalçın'a ve takıma sabır göstermek gerekir. Şimdi yaraları sarma ve toparlanma döneminin kapısı açıldı."

(Fatih Doğan/Sabah)

"RAFA SICAK BİR İLGİYLE KENDİNE GELDİ"

"Dünyamız futbol ise güneşi goldür. Gol yoksa her yer karanlıktır, hiçbir "güzelliği" göremezsiniz... Beşiktaş lig ve Avrupa'da atamadığı goller yüzünden kaosun içine düştü... Dün Kayseri'de bu kaos derinleşebilirdi, eğer iki haftadır suratı düşmüş olan Rafa Silva ile Sergen Yalçın hafta içi konuşmamış olsaydı... Rafa sıcak bir ilgiyle kendine geldi, hat-trick yaptı, maçı aldı, götürdü... Gol ve golcü bu kadar önemli, geri kalan her şey teferruattır... Çünkü güneş yoksa takımınızın gerisi kendini gösteremez."

(Turgay Demir/Fotomaç)

"NDIDI HERKESİ DÖVDÜ"

"Beşiktaş'ın 10 eksiği konuşulmuştu maçtan önce. Ama Sergen Yalçın’ın elinde sezona başlanan kadro vardı neticede. Orkun, Rafa, Abraham ve Ndidi iskeleti sahadaydı.Özellikle Ndidi, orta sahada karşısına gelen herkesi futbol anlamında dövdü. Orkun da her an bitirici işi arayan kimlikle sahadaydı. Bu iki oyuncu farkın ateşini yakan isimlerdi. Onların bu performansla oynadığı maçları Beşiktaş kolay kolay kaybetmez.

Gecenin adamı Rafa Silva için de konuşulanlar malum. Mutsuz, isteksiz vesaire. Buna biraz da Sergen Yalçın’ın ‘isimler değil performanslar oynar’ yorumları neden oldu. Gelinen noktada ise Rafa sahaya ağırlığını koyduğu an başkasının ne yaptığının çok anlamı kalmıyor."

(Utkan Aydın/Nefes)

Galatasaray bir kez daha Süper Lig tarihine geçti!