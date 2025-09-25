Ayağının tozuyla ne yaptın sen Sadettin Saran! Bütün Avrupa onu konuşuyor

Ayağının tozuyla ne yaptın sen Sadettin Saran! Bütün Avrupa onu konuşuyor

Fenerbahçe'de başkanlık seçimini kazanan Sadettin Saran, kısa süre içerisinde gündem olmayı başardı. Sarı-lacivertlilerde Ali Koç'u devirerek, büyük bir sürprize imza atan Sadettin Saran, yaptığı jest ile Avrupa'da bile konuşulmaya başlandı. İşte detaylar...

Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş Gain karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler, mücadeleyi 85-83 kazanarak Sadettin Saran'ın başkanlığı döneminde ilk kupasını kazanmayı başardı. Mücadeleyi salondan takip eden Sadettin Saran, kupa töreninde yaptığı hareketle camiaya birlik mesajı verdi.

SADETTİN SARAN KUPAYI SERTAÇ KOMSUOĞLU İLE KALDIRDI

Sadettin Saran, kazanılan kupayı Ali Koç döneminde başkan vekilliği görevini üstlenen ve basketbol şubesi ile yakından ilgilenen Sertaç Komsuoğlu ile beraber havaya kaldırdı. Saran'ın bu jesti, Avrupa basınında da yer buldu. Birçok kuruluş, çiçeği burnunda başkanın yaptığı hareketi övdü.

