Ayağının tozuyla ne yaptın sen Sadettin Saran! Bütün Avrupa onu konuşuyor

Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş Gain karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler, mücadeleyi 85-83 kazanarak Sadettin Saran'ın başkanlığı döneminde ilk kupasını kazanmayı başardı. Mücadeleyi salondan takip eden Sadettin Saran, kupa töreninde yaptığı hareketle camiaya birlik mesajı verdi.

Spor yazarları Dinamo Zagreb-Fenerbahçe maçını değerlendirdi! Domenico Tedesco'yu gömdüler

Hırvat basını Fenerbahçe'yi yerden yere vurdu!

SADETTİN SARAN KUPAYI SERTAÇ KOMSUOĞLU İLE KALDIRDI

Sadettin Saran, kazanılan kupayı Ali Koç döneminde başkan vekilliği görevini üstlenen ve basketbol şubesi ile yakından ilgilenen Sertaç Komsuoğlu ile beraber havaya kaldırdı. Saran'ın bu jesti, Avrupa basınında da yer buldu. Birçok kuruluş, çiçeği burnunda başkanın yaptığı hareketi övdü.

Usta isimler Kayserispor- Beşiktaş maçını kaleme aldı! "Üzerine oynanan oyunları bozdu"

Anderson Talisca'da beklenen oldu! Brezilya basını son dakika olarak duyurdu: Fenerbahçe'de ayrılık

Yok artık Arda Güler! İspanya'da ortalığı yıktı: Bütün ülke onu konuşuyor

Jose Mourinho'nun dünyası yerle bir oldu! Fenerbahçeliler bayram etti: Hayatının şokunu yaşadı