Spor yazarları Dinamo Zagreb-Fenerbahçe maçını değerlendirdi! Domenico Tedesco'yu gömdüler

Bu sezon ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden tek takım olan Fenerbahçe, turnuvanın ilk maçında Hırvat ekibi Dinamo Zagreb'e konuk oldu Sarı-lacivertliler, kritik mücadelede 3-1 mağlup oldu. Usta kalemler, bu maçı değerlendirirken, Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco'ya ağır eleştirilerde bulundular.

İşte o yazılardan öne çıkanlar;

"SADETTİN SARAN TEDESCO'YA ZAMAN VERECEK Mİ?"

"Kağıt üzerinde iki takım arasındaki kalite farkını sahada göremeyince bu yenilgiler de kaçınılmaz oluyor. Zamanı çok tartışılan ve kimileri için sonucu sürpriz olan seçim sonrasında yeni başkan Sadettin Saran’ı zor bir dönem ve zor kararlar bekliyor. Ali Koç yönetimi tarafından sezon sonu şampiyonluk için getirilen Tedesco’nun sahada işleri yoluna koyabilmek için daha çok zamana ihtiyacı varmış gibi görünüyor. Bakalım Başkan Saran ona bu zamanı verecek mi?"

(Melih Gümüşbıçak/T24)

"YENİ NESİL SAKANDAL"

"6 numara olmayan iki oyuncu (Semedo, Asensio), sağ bek olmayan bir (Çağlar) ve stoper olmayan bir (Osterwolde) oyuncu ile çıktı sahaya. Neymiş; Fred ile İsmail'e ceza verecekmiş yeni nesil büyük zeka. Ne oldu? Sağdan atak geliştiremedin. Asensio'yu geriye çektiğin için önde pozisyon üretemedin. Rakip seni sola yönlendirdi, Brown ile her topu ezdin. Kilitlenmiş Kerem çevresinden yardım alamadı, maçı sekiz kişiyle oynadın. Sahada oyun ezberi olmayan bir takım vardı. Dolayısıyla topu ayağına alanın bir fikri de yoktu. Neyin cezasını, kime verdiğini anlayamadığımız, moda tabirle "yeni nesil" skandal izledik aslında. Taktik maktik yok, bam bam bam. Yeni nesil saçmalığın zirvesini gördük."

(Gürcan Bilgiç/Sabah)

"SARAN TEDESCO VE DEVİN ÖZEK'İ GÖNDERMELİ"

"Hamleler son 30 dakikada oluyor. Önce Çağlar çıkıyor, Fred giriyor. Semedo sağ bek oluyor, yani oyunun 60 dakikası çöpe gidiyor. Sonra geçikmiş olarak Oğuz ve İrfan Can Kahveci oyuna giriyorlar. Takım biraz kıpırdıyor ama sonuç değişmiyor. Fenerbahçe’de malzeme var ama hoca yok. Giden yönetimin günahı çok. Koskoca takıma futbol aklı olarak Devin Özek’i getirdiler, o da üstün deneyim ve tecrübesiyle (!) Tedesco’yu buldu. Yeni başkanın ilk icraatı bence “Tak sepeti koluna herkes yoluna” deyip bu ikiliyi göndermek olmalı. Zaman kaybı, kendine ve yönetimine negatif döner, benden söylemesi..."

(Faik Çetiner/Fanatik)

"TEDESCO LEHİNE NOT EDİLMİYOR"

"Fenerbahçe’nin Tedesco yönetiminde arka arkaya oynadığı maçlarda, “İlk maçların hele hele kendi kurmadığı takımla günahı olmaz”. Eyvallah da dün geceki maçta Dinamoluları bile şaşırtan “cinlikler” ona yazılır. Aykut Kocaman ve İsmail Kartal iddiaları doğru mu bilinmez ama Tedesco’nun bazı hamleleri lehine not edilmiyor. Bütün bunların dışında arka arkaya oynanan maçlarda rakiplerin çok da özel bir top oynamadan aldıkları puanlar iyiye işaret değil. Haklı olarak eleştirilen Mourinho’dan sonra bir şeylerin gelişmesi için beklemek gerekiyor ama sezon başlamışken böyle vakit de yok. Zaten Brown’ın, Nene’nin dünkü performansları içler acısı. UEFA Avrupa Ligi’nde 7 maç daha var. Sorun o da değil. Sorun hocasından oyuncusuna Fenerbahçe’de kimsenin sezonun daha bu noktasında iplerin elden kaçtığının farkında olmaması ya da farkındaysa da umurunda olmaması."

(Mert Aydın/Milliyet)

