Resmi Gazete'de yayımlandı: Erdoğan, 17 bakanlığa 68 bakan yardımcısı atadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Razete'de yayımlanan karara göre 17 bakanlıkta 68 Bakan Yardımcısı'nın ataması yapıldı.

Resmi Gazete'de yayımlandı: Erdoğan, 17 bakanlığa 68 bakan yardımcısı atadı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Razete'de yayımlanan karara göre 17 bakanlıkta 68 Bakan Yardımcısı'nın ataması yapıldı.

Yayımlanan karara göre, AKP'li Bülent Turan ve Emniyet Genel müdürü Mehmet Aktaş, Mehmet Sağlam ve Münir Karaloğlu ile birlikte İçişleri Bakan Yardımcısı oldu.

Mehmet Şimşek'in başına getirildiği Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda da Bakan Yardımcıları belli oldu. Karara göre Şimşek'in yardımcılığını, Abdullah Erdem Cantimur, İsmail İlhan Hatipoğlu, Osman Çelik ve Zekeriya Kaya üslenecek.

Erdoğan'ın her bakanlık için dört olmak üzere, atadığı toplam 68 Bakan Yardımcısı'nın isimleri şöyle:

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