İşe gireceklerin torpil listesinin ortaya çıktığı TÜGVA Başkanı Bakan Yardımcısı oldu

TÜGVA'dan bakan yardımcılığına. eski TÜGVA Başkanı Enes Eminoğlu Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı oldu. Milletvekili adayı olmuş ancak seçilememişti.

İşe gireceklerin torpil listesinin ortaya çıktığı TÜGVA Başkanı Bakan Yardımcısı oldu

Eski TÜGVA Başkanı Enes Eminoğlu Gençlik ve Spor Bakan Yardımcılığı görevine getirildi. AKP'den 2.Bölge adayı olan Enes Eminoğlu meclise giremeyince, Spor Bakanlığı Bakan yardımcılığı koltuğuna oturtuldu. Eski Milli Güreşçi ve eski Vakıfbank Yönetim Kurulu Üyesi Hamza Yerlikaya gibi aynı bakanlığın bakan yardımcılığına getirilen Enes Eminoğlu, TÜGVA'nın başkanlığını beş yıldır yönetiyordu. Milletvekili adayı olunca koltuğunu devretmişti.

ENES EMİNOĞLU KİMDİR?

İstanbul Fatih doğumlu olan Enes Eminoğlu, 2003 yılında lise eğitimini tamamladı. İngiltere'de University of Wales’ta İşletme bölümünde lisans öğrenimini tamamladığı belirtilin Enes Eminoğlu daha sonra 2014 yılında da Anadolu Üniversitesi İlahiyat bölümünü tamamladı. Eğitimine İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İşletme doktora programında devam ettiği belirtilen Enes Eminoğlu 2018'deki genel kurulda TÜGVA'nın başkan koltuğuna oturdu

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