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İthal cep telefonuna ‘gümrük zammı’ iptal. Resmi Gazete’de yayımlandı

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; ithal cep telefonlarının birim gümrük kıymetini 200 dolardan 350 dolara çıkaran düzenleme yürürlükten kaldırıldı.

Haber Giriş: 29 Mart 2023 Çarşamba - 02:07
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Resmi Gazete’de yayımlandı: İthal cep telefonuna ‘gümrük zammı’ iptal

İthal cep telefonuna ‘gümrük zammı’ iptal. Resmi Gazete’de yayımlandı
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İthal cep telefonlarının birim gümrük kıymetini 350 dolara çıkaran düzenleme iptal edildi.

28 Şubat'ta Resmi Gazete'de yayımlanan, İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ ile 30 Mart itibarıyla ithal cep telefonlarında adet başına birim gümrük kıymeti 200 dolardan 350 dolara yükseltilecekti.

Söz konusu tebliğ yürürlüğe girmeden Resmi Gazete'de yayımlanan başka bir tebliğ ile kaldırıldı.

Böylece, cep telefonu fiyatlarını yaklaşık 2 bin 500 lira artıracak düzenleme iptal edilmiş oldu. (DHA)

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