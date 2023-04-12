Dolandırıcılar 20 yıl önce üretilen bu telefonun peşinde. Bankacılık şifrelerini ele geçiriyorlar

Nokia'nın tam 20 yıl önce “1100” modeliyle bir cep telefonunu üretmişti.

Şimdi bu telefonun yine ikinci el satış sitelerinde satıldığı ve hala yüksek fiyatlara alıcı bulduğu ifade edildi.

En eski cep telefonlarından olan bu telefonun bu kadar rağbet görmesinin sebebi banka dolandırıcılığı olarak tanımlandı.

EN ESKİ CEP TELEFONU DOLANDIRICILIK İÇİN KULLANILIYOR

2003 ve 2004'te Almanya'nın Bochum kentindeki Nokia fabrikasında üretilen RH-18 model 1100 cep telefonlarının yazılımındaki hata, bu telefonların başka numaralara gönderilen kısa mesajları alacak şekilde programlanabilmesine neden oluyor.

Çevrimiçi bankacılık sistemlerine giriş yapmak isteyen dolandırıcıların, bankaların müşterilerine kısa mesaj olarak gönderdiği doğrulama kodlarını ele geçirmesine olanak tanıyacağı ifade edildi.

İkinci el satış sitelerinde Bochum'da üretilen Nokia 1100'lar, şu anda 200 ila 400 Euro’dan alıcı buluyor. Fin basınının incelemesine göre telefon için verilen ilanlar 1390 Euro’ya kadar çıkıyor.

Cihazlardaki yazılım hatası uzun süredir bilinen bir şey. 2009'da bilgi güvenliği şirketi Ultrascan telefon üzerinde çalışarak yazılım hatasını doğrulamıştı.

Nokia, telefon yazılımında hata olduğu iddialarını reddetti. Dolandırıcılığın SIM kart kopyasıyla yapıldığını öne sürdü.