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Kentsel dönüşüm kredi limitleri yükseltildi

Kentsel dönüşümü desteklemek için kullandırılan, banka kredilerinde limitler yükseltildi. Güçlendirme limidi 240 bin liradan 320 bin liraya çıkarıldı.

Haber Giriş: 13 Nisan 2023 Perşembe - 10:59
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Resmi Gazete'de yayımlandı. Kentsel dönüşüm limiti artırıldı

Kentsel dönüşüm kredi limitleri yükseltildi
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Resmi Gazetede yayımlandı, kentsel dönüşümlerde banka limitleri yükseltildi. 6306 Sayılı Kanun Kapsamında Hak Sahiplerince Bankalardan Kullanılacak Kredilere Sağlanacak Faiz Desteğine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karara göre, yapım, edinme ve güçlendirme kredilerine faiz desteği verilebilmesi için tahliye veya yıkım tarihinden itibaren bankaya yapılacak başvuruların süresi bir yıldan üç yıla çıkarıldı.

Kredi üst limitleri güçlendirme kredisinde 240 bin TL'den 320 bin TL'ye, konut yapım ve konut edinme kredilerinde 600 bin TL'den 1 milyon 250 bin TL'ye, işyeri yapım kredisinde 600 bin TL'den 800 bin TL'ye ve işyeri edinme kredisinde 250 bin TL'den 350 bin TL'ye yükseltildi.(AA)

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