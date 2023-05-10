Reuters kazanacak adayı neyin beklediğini açıkladı

Reuters 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin dikkat çeken bir analiz yayımladı.

Enflasyonda rekor seviyelerinin görüldüğü ve Türk Lirası’nın yüzde 60’lara yakın değer kaybettiği Türkiye ekonomisine ilişkin Millet İttifakı’ndan Reuters’a açıklama yapan üst düzey bir yetkili, CHP ve İYİ Parti’nin ekonomiye liderlik edeceğini ifade etti.

Türk yetkili, “Bürokraside de çok ciddi bir çalışma yapılması gerekiyor. Şu anda o biraz beklemede. Ancak 2023 kayıp bir yıl olacak o belli oldu. Erdoğan elindeki tüm devlet imkanlarını kullanıyor. Doğal olarak biz de yapabileceklerimizi söylüyoruz” dedi.

Kılıçdaroğlu’nun ekonomi yönetiminin oluşumuyla ilgili birinci elden ilgilendiğini söyleyen aynı kaynak, “Ama 2024 kaybedilecek bir yıl değil. Bir program üzerinde çalışılıyor. İki yıl üst üste yüzde 5, sonraki yıl biraz daha üstünde büyüme sağlayacak bir program üzerinde duruyoruz. Yabancı yatırımcılarla çok ciddi görüşmeler yapılıyor. Çok ciddi bir kaynak sağlayacak görüşmeler yapıldı. Avrupa, Uzakdoğu, Asya her yerle temas halindeyiz” dedi.

Millet ittifakı’ndan bir başka yetkili de, “Kesin olan bir şey varsa enkaz devralıyoruz. Dünya ile uyumlu bir ekonomi politikası olacak. Ortodoks politikalara dönülecek. Ucube mevcut politikalar anında terk edilecek zaten. Evet bu yıl ekonomide ancak hasarı görüp bazı önlemler alınabilir. Ancak enflasyon ve büyüme öncelikli hedefler arasında elbette. Ekonominin düzelmeye başlaması ancak 2024’ün başını bulur” dedi ve ekledi:

Bu yıla hasar onarım yılı olarak bakıyoruz. Zamana ihtiyaç var, sihirli değnek yok.

Citi geçen ay yayımladığı bir raporda ekonomide alışılagelmiş politikalara dönüşün 250 baz puan CDS düşüşü ve 12 ayda 45 ila 50 milyar dolar yabancı sermaye girişi anlamına gelebileceğini belirtti.

AKP’li bir yetkili de zor bir seçim dönemi olduğunu belirterek, “İki taraf da doğal olarak ekonomi alanında gücünü artırmaya çalışıyor. Bütçenin durumu harika değil, kabul ediyorum. Seçim yılları zaten zor olur. Evet bu yıl kayıp yıl gibi olur” dedi.

Cumhur İttifakı olarak yeni dönemin başlamasını umut ettiğini söyleyen aynı yetkili, “Şimşek’in geleceğine inanıyorum. Destek verecektir. Bundan zerre şüphem yok. Zaten Şimşek gelirse çok ciddi bir döviz girişi olacağına yüzde 100 inanıyorum” dedi ve ekledi:

2024’e daha güçlü bir ekonomiyle gireceğimize eminim. Enflasyon dahil bütün ekonomik göstergeler bambaşka olacak.

“HIZLI FAİZ ARTIRIMI”

İYİ Parti’nin ekonomi politikalarından sorumlu Bilge Yılmaz, kazanmaları durumunda Merkez Bankası’nın tüm para politikası kurulu dahil üst düzey yöneticilerinin değişeceğini belirterek, üç aylık enflasyon hedefli bir program geçeceklerini ve hızlı bir faiz artırımı yapacaklarını ifade etti.

Yılmaz ekonomi takımına kimin liderlik yapacağı ve nasıl bir politika uygulanacağı konusunda çok net olunması gerektiğini belirterek, “Belirsizlik içinde olamayız” dedi.

Yabancı yatırımcılar son yıllarda oldukça azalttıkları, hatta TL cinsi tahvil piyasasında neredeyse sıfırladıkları Türkiye pozisyonlarını artırmak için seçim öncesi iyi bir fırsat olabilir düşüncesiyle geçen aylarda Türkiye ziyaretleri gerçekleştirdi.

Seçim sonrası uygulanan politikalarda bir değişim olacağına inancın giderek artmasıyla uluslararası yatırımcılar Türkiye’ye birleşme ve satın alma başta olmak üzere yatırıma da hazırlanıyorlar.