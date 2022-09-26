Reynmen’i hayranları görüntüledi! Londra’da sarmaş dolaş yakalandı 

Reynmen lakaplı şarkıcı ve sosyal medya fenomeni Yusuf Aktaş, yeni aşkıyla Londra’da yakayı ele verdi.
Reynmen, eski Miss Turkey finalistlerinden Emire Cansu Kurtaran ile Londra sokaklarında samimi bir şekilde objektiflere takıldı.
Reynmen'in hayranları o anları cep telefonuyla görüntüledi.
Miss Turkey 2017 finalistlerinden olan Emire Cansu Kurtaran, İngiltere'de üniversite okuyor.
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