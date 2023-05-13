Reyting yarışını kim kazandı Erdoğan mı? Kılıçdaroğlu mu?

Hem Erdoğan hem de Kılıçdaroğlu dün akşam canlı yayındaydı. Peki reyting yarışını kim kazandı.

Reyting yarışını kim kazandı Erdoğan mı? Kılıçdaroğlu mu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu dün akşam canlı yayında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Peki reyting yarışının galibi kim oldu? İşte 12 Mayıs reyting sonuçları...

Seçime 1 gün kala; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önceki akşam canlı ortak yayınla 18 kanalda gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Ancak ortak canlı yayın nedeniyle kanallarda yayımlanması beklenen dizilerin yeni bölümleri yayımlanmadı.

Aynı saatlerde Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Fox TV'de "Liderler Fox'ta" canlı yayınında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Pek çok kanalın aksine ise Show TV, önceki akşam Erdoğan yerine RTÜK'ün hedefinde olan ve iktidar tarafından 'islamofobik' olmakla eleştirilen Kızılcık Şerbeti'ni yayımlamayı tercih etti.

REYTİNG SONUÇLARI DİKKAT ÇEKİCİYDİ

Reyting sonuçlarını sosyal medya hesabından paylaşan gazeteci Serhat Uçak "Erdoğan 29 kanalda, Kılıçdaroğlu tek kanalda canlı yayındaydı. Erdoğan ratinglerde ilk 10'a giremedi. Kılıçdaroğlu yayını totalde 8., AB'de 2. oldu." ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı Türkiye Gençlik Zirvesi totalde 10'ncu olurken, AB'de ise 8'nci olabildi.

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Erdoğan 18 kanalda birden konuştu ancak reytinlerde ilk 10'a giremedi. Kılıçdaroğlu yayını totalde 8., AB'de 2. oldu." ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı bir başka program Türkiye Gençlik Zirvesi totalde 10'ncu olurken, AB'de ise 8'nci olabildi.

İŞTE İKİ LİDERİN RAYTİNGLERİ

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RTÜK BAŞKANI KENDİNİ HEMEN ORTAYA ATTI

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, bir gazetenin yaptığı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın reytinglerde alt sıralarda olduğuna dair haber için hemen kendini ortaya attı. Hedefi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın korumaktı.RTÜK Başkanının böyle bir açıklama yapması görevleri dahilinde mi bilinmez ama Ebubekir Şahin “Tamamen yalan haber. Yapılan ortak yayın açık ara tüm zamanlarda birincidir” dedi ama reytinler de yukarıdaki tablodaki gibi. Ebubekir Şahin reyting tablosunun yayınlanması içinnealakası varsa dezenformasyon" yorumu yaptı.

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