Erdoğan Ayasofya’da seçim yasaklarını ihlal etti

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerine ilişkin siyasi partilerin propaganda serbestliği saat 18.00'de sona erdi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ise seçim çalışmalarını seçim yasakları başlamasına rağmen bugün Beyoğlu'nda yaptığı mitingin ardından Ayasofya'da kıldığı akşam namazıyla noktaladı.

AA'nın haberine göre, burada vatandaşlara seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu birlikteliğiniz daim olmalı ve bu birlikteliğiniz bilesiniz ki tüm İslam dünyasından takip ediliyor. Tüm İslam dünyası, özellikle Türkiye'de ne oluyor, ne bitiyor bunu takip ediyorlar. Malum, düşman mahfiller de bunun aksini takip ediyor, yapmak istiyorlar. Rabbim onlara müsaade etmesin. Sizlerin de bu gayretleri, bu azmiyle yeter ki hepimiz birlik, beraberlik içerisinde olalım. Kur'an'a toptan, sımsıkı sarılalım ve inşallah bunun neticesini de Rabbim bizlere lütfedecektir." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra camiden ayrıldı.

Erdoğan'ın konuşmasını iktidara yakınlığı ile bilinen Yeni Şafak, sosyal medya hesaplarından paylaştı.