Erdoğan Kılıçdaroğlu videosu seçime 1 gün kala gündem oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu 2021 yılında yaşanan siyasilere aşı önceliği konusundaki tartışma sosyal medyada yeniden gündeme geldi.

Korona virüs salgını döneminde siyasi parti genel başkanlarına aşıda öncelik verilmesi tartışma yaratmış, Türkiye'ye korona virüsü aşısının ilk geldiği günlerde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca genel başkanları "topluma örnek olmak için" aşı olmaya davet etmişti.

Bu çağrıya olumsuz yanıt veren ana muhalefet partisi Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ise 'aşı için sırasını bekleyeceğini' açıklamıştı. 72 yaşındaki Kılıçdaroğlu, 70 yaş üstüne yapılmaya başlanmasının ardından aşısını olmuştu. Ancak bu sürece dair bir açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Önce ne dedi? Ben vatandaş Kemal'im sıram ne zaman gelirse o zaman aşımı yaptıracağım. E niye gittin yaptırdın?” ifadelerini kullanmıştı.

Kemal Kılıçdaroğlu bu sözlere partisinin grup toplantısında Erdoğan’ın “Sıram gelince aşı olacağım diyordun, neden gidip aşı oldun” sorusuna “E sıram geldi onun için aşı oldum. Allah akıl fikir versin, işte bu zihniyet devleti yönetiyor” diye yanıt vermişti.