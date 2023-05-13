Erdoğan'ın katıldığı ortak canlı yayın 24'ten fazla kanalda yayınladı.Kılıçdaroğlu tepki gösterdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katıldığı ortak canlı yayın 24'ten fazla kanalda aynı anda yayınladı. Kılıçdaroğlu ortak yayına tepki gösterdi.

Erdoğan'ın katıldığı ortak canlı yayın 24'ten fazla kanalda yayınladı.Kılıçdaroğlu tepki gösterdi

Editör: Osmancan Erok

Türkiye yarın sandığa gidiyor. Cumhurbaşkalığı ve 28. Milletvekili seçimleri yarın gerçekleşecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı ortak yayın 24 farklı kanalda aynı anda yayınlandı.

Erdoğan'ın katıldığı program, TRT1 ve TRT Haber, TRT Avaz, TRT Kurdi, TRT Türk, Kanal D, ATV, A Haber, A Para, A2, Star TV, Kanal T, Ülke TV, TV Net, Beyaz TV, TV100, NTV, TGRT, CNNTürk, HaberTürk, 24TV, HaberGlobal, BengüTürk ve 360 TV kanallarından yayınlandı.

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KILIÇDAROĞLU: ASLA TÜM KANALLARIN AYNI İÇERİKLE YAYIN YAPTIĞINI BİR DAHA GÖREMEYECEKSİNİZ

Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın ortak yayınlarına ilişkin olarak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bir söz daha vereyim mi? Biz bu ülkeyi yönetirken, asla tüm kanalların aynı içerikle yayın yaptığını bir daha göremeyeceksiniz. Demokrasi vadediyoruz demokrasi. Çok güzel, çok müthiş bir şey demokrasi, biliyor musunuz…" ifadelerini kullandı.

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