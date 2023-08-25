‘Rezilliğin videosu, Say babam say’ 1000 İsviçre Frangının Türk lirası karşılığına para sayma makinesi bile dayanamadı

TL’nin diğer para birimleri karşısında yaşadığı değer kaybı, alım gücümüzü de etkiliyor.

‘Rezilliğin videosu, Say babam say’ 1000 İsviçre Frangının Türk lirası karşılığına para sayma makinesi bile dayanamadı

Bir döviz bürosu sahibi, 1000 İsviçre frangının TL karşılığını para sayma makinesiyle gösterdiği bir videoyla bu durumu anlattı.

1000 frank tek banknot

Videoda, esnafın elinde tek banknot olarak gösterdiği 1000 İsviçre frangı, para sayma makinesine koyuluyor. Esnaf, İsviçre’nin küçük bir ülke olduğunu ve paralarının ne kadar değerli olduğunu belirtiyor.

31 bin TL’lik birçok banknot

Para sayma makinesi, 1000 İsviçre frangının karşılığı olarak tam 31 bin TL’lik birçok banknot veriyor. Esnaf, bu durumu rezalet olarak nitelendiriyor. Esnaf, “Bugün size rezalet nedir? Nasıl rezil olunur?” diye soruyor.

Bir yıl önce 19 bin TL’ye denk geliyordu

Videoda, 1000 İsviçre frangının TL karşılığının ne kadar arttığına da dikkat çekiliyor. Bir yıl önce bugün 19 bin TL’ye denk gelen 1000 frank, ondan bir yıl önce de 2021 yılı 18 Ağustos’unda 9 bin 200 TL’ye denk geliyordu.

Videonun altına yapılan bazı yorumla ise şöyle;

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