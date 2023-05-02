Richard Gere yıllar sonra itiraf etti: Gençlik yıllarımda açlıktan ölüyordum

Dünyaca ünlü ABD'li oyuncu Richard Gere, New York'ta ihtiyaç içindeki insanlara yiyecek ulaştırmayı amaçlayan 'City Harvest' adlı yardım kuruluşunun 40'ıncı yıl kutlamasına katıldı. Davette geçmişine dair açıklamalarda bulunan Gere, geçmişte o restoranda yaşadığı ve unutamadığı açlık günlerini anlattı.

Konuyla ilgili konuşan Richard Gere, "1970'lerde kariyerinin başındaki bir genç oyuncu adayı olarak açlıktan ölüyordum. Şanslıydım ki iş bulabiliyordum. Broadway yapımlarında da Broadway dışı yapımlarda da sahneye çıkıyordum ama o zamanlar para kazanamayan öyle çok oyuncu vardı ki..." dedi.

O dönem New York'ta yaşayan ve oyuncu olmaya çalışan gençlerin yaşadıkları hakkında çarpıcı sözler sarf eden Gere, "New York'ta kimse para kazanamıyordu. Maalesef açlık normal bir durumdu. Aç olmak, birçok insan için yaşamın sıradan gerçeklerinden biriydi ama özellikle de serüvenlerine New York'ta başlayan oyuncular için...." ifadelerini kullandı.

Açlığın ne demek olduğunu bildiği için yardım vakfının faaliyetlerinin kendisi için çok önemli olduğunu vurgulayan Richard Gere, beslenmenin ve yiyeceklerin yaşamın temel unsuru olduğunu da söyledi.

73 yaşındaki Gere, "ABD'de birçok insan ihtiyacı olan yiyeceklere ulaşamıyor. Şimdi her şey çok pahalı. Bu yüzden insanların, besleyici yiyecekler yemesi söz konusu olduğunda yardım elimi uzatmaktan mutluyum. Bu temel bir insan hakkıdır" şeklinde konuştu.

Gençlik yıllarında açlıkla nasıl mücadele ettiğini de saklamayan Richard Gere, "O dönem neredeyse her zaman yumurta yiyordum. Bir restorana gitmek ve orada bir şeyler yemek benim için gerçek dışı bir durumdu" dedi.



