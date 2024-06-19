Rıdvan Dilmen kapıdaki tehlikeyi açıkladı

Kaynak: Haber Merkezi
Rıdvan Dilmen kapıdaki tehlikeyi açıkladı

Millilerin Gürcistan galibiyeti sonrası Rıdvan Dilmen'den flaş bir uyarı geldi.

EURO 2024 F Grubu’nda ilk maçına çıkan A Milli Takımımız Gürcistan ile kozlarını paylaştı.

Dortmund’da bulunan Signal Iduna Park’ta oynanan mücadelede ay yıldızlılar rakibini 3-1 mağlup etti.

Millilerimizin gollerini 25’te Mert Müldür, 65’te Arda Güler ve 90+7’de Kerem Aktürkoğlu kaydetti. Gürcistan’ın tek golü ise 32’de Mikautadze’den geldi.

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"ORTA SAHA ÜÇLÜMÜZ PİŞTİ OLDU"

Millilerimizin galibiyeti bütün ülkede büyük bir sevinç yaratırken Rıdvan Dilmen’den flaş bir yorum geldi.

Orta sahadaki sıkıntılara değinen Rıdvan Dilmen yaptığı açıklamada, “Bizim bugün orta saha üçlümüz, pişti oldu. Orkun, Kaan, Hakan... Üçü sıkıştı kaldı. Montella ve ekibinin, turnuvada en çok dikkat etmesi gereken konu bu” ifadelerini kullandı.

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"İSMAİL YÜKSEK OYNAMALI"

Dilmen’in bu sözleri kısa sürede sosyal medyada gündem olurken kullanıcılar özellikle İsmail Yüksek’in bir sonraki maçta forma giymesi gerektiğini belirtti.

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SIRADAKİ SINAV PORTEKİZ

Millilerimiz gruptaki ikinci maçında 22 Haziran Cumartesi günü TSİ 19.00'da Signal Iduna Park'ta Portekiz ile karşı karşıya gelecek.

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