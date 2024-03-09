Rıdvan Dilmen Türkiye'ye gelmiş geçmiş en iyi oyuncuyu açıkladı. Herkes hemfikir oldu

Kaynak: Haber Merkezi
Rıdvan Dilmen Türkiye'ye gelmiş geçmiş en iyi oyuncuyu açıkladı. Herkes hemfikir oldu
Galatasaray'ın 6-2'lik Rizespor galibiyeti sonrası konuşan Rıdvan D

Trendyol Süper Lig’in 29. Haftasında Galatasaray sahasında Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geldi.

RAMS Park’ta oynanan mücadelede sarı-kırmızılılar Karadeniz ekibini 6-2’lik şaşırtıcı bir skorla mağlup etti.

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"İYİ OYNADIĞINI DÜŞÜNÜYOR"

Karşılaşmanın ardından maçı değerlendiren Rıdvan Dilmen Rizespor’un oyunu hakkında "Rize iyi oynadığını düşünüyor ama bu Rize, kendi sahasında oynadığı Beşiktaş'tan da 4 tane yedi. Oynayan takımlara karşı büyük kulüpler daha rahat oynuyor. Galatasaray'da bu kadar kadro zafiyetine rağmen bu sonuç çok iyi" dedi.

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"MUSLERA EN İYİSİ"

Muslera’nın gelmiş geçmiş en iyi kaleci olduğunu ekleyen Dilmen, "400. maçına çıkmış Muslera... Ben toplamda 400 antrenman bile yapmamışımdır. İnanılmaz bir özveriyle oynuyor. Üstelik bu oyuncu sabah Çağlayan adliyesinde duruşmaya falan katıldı. Benim Türkiye'de gördüğüm gelmiş geçmiş en iyi kaleci Muslera'dır. Bu yorumumu Volkan Demirel de destekliyor" ifadelerini kullandı.

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