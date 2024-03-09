Galatasaray sakatlığı açıkladı. Okan Buruk kara kara düşünüyor

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray Çaykur Rizespor ile karşılaştı.

RAMS Park'ta oynanan mücadeleyi sarı-kırmızılılar rakibini 6-2'lik sürpriz bir skorla mağlup ederken yönetim kötü haberi verdi.

HEMATOM TESPİT EDİLDİ

Karşılaşmanın 20. dakikasında oyundan çıkmak zorunda kalan Kaan Ayhan'ın son durumu hakkında bir açıklama yapan Galatasaray, "Kaan Ayhan'ın sponsor hastanemiz Medicana'da çekilen MR'ında darbe aldığı bölgede yumuşak dokuda hematom tespit edilmiş olup futbolcumuzun tedavisine başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

KİMSE KALMADI

Davinson Sanchez ve Abdülkerim Bardakçı'nın da sakat olduğu Galatasaray'da stoper oynayacak kimse kalmadı.