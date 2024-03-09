Galatasaray'da seçim başladı

Sami Güntürkün Gürel
Galatasaray'da seçim başladı
Galatasaray Divan Kurulu Başkanını seçmek için sandık başına gitti.

Tüzük gereğince Divan Kurulu Başkanlığı için seçime giden Galatasaray’da oy verme işlemleri başladı.

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Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda gerçekleştirilen seçimde mevcut başkan Aykutalp Derkan tek aday olarak yer alıyor.

Üyelerin oy kullanması için salonda 6 sandık kurulurken Aykutalp’e oy vermek için kırmızı pusulalar kullanılıyor.

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Oy verme işleminin saat 15.00’te bitmesinin ardından oy sayımına geçilecek.

Oyunu vermeden önce basın mensuplarına konuşan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek seçimle ilgili olarak, "Galatasaray, yeni dönemi için divan başkanını seçiyor. Tek aday vardı. Demokrasisi gereği Galatasaray'ın alışmadığı bir şey ama tek aday çıkması da başka bir güzellik. Demek ki Aykutalp'in icraatı beğeni görmüş ve Galatasaray Divan Üyeleri onu yeni dönemde de seçmek üzere burada. Yeni dönemin hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

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