Yılmaz Özdil Eda heykeli için için bir twit attı herkes sustu. Heykelsel yanılsamada büyük tartışma

Fenerbahçe A Milli Kadın Voleybol Takımımızda gösterdiği performans ve karakteri ile herkesin hayranı haline gelen Eda Erdem’in Milli takımda kaydettiği bir sayı sonrası hafızalara kazınan pozu heykel haline getirilerek dün yapılan törenle Ülker Stadyumu’na dikildi.

"ADAM GİBİ ADAM"

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde açılışı yapılan törende Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ’ın Eda Erdem için “adam gibi adam” demesi çokça eleştirilirken heykeli gören sosyal medya kullanıcılarından ilginç de bir yorum geldi.

ERKEĞE BENZETTİLER

Heykel paylaşımlarının altına yorum yapan kullanıcılar heykelin Eda Erdem’e benzemediğini söylerken Milli voleybolcunun erkek şortu giymiş gibi durduğunu ifade etti.

YILMAZ ÖZDİL TWİT ATTI HERKES SUSTU

Yapılan tartışmalara sosyal medya hesabından attığı bir Twit ile dahil olan Yılmaz Özdil ise esprili bir dille “Dünya Kadınlar Günü’nde Türkiye’de TT olan kelime, ‘taşaklı…’ Bir ülke bundan fazla nasıl seviye kaybedebilir acaba” dedi.

"IŞIKLAR YÜZÜNDEN"

Gelen eleştiriler sonrası suskunluğunu bozan heykelin mimarı heykeltıraş Pınar Öktem iddialar hakkında “Tamamen benim bilgim dışımda gelişen ve organizasyon ekibinin koyduğu aydınlatma ışıkları yüzünden heykel kendisi olmaktan çıkmış Heykel için çok özenerek çalıştık. Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Simla Türker Bayazıt ve Eda Erdem yapım aşamasında gördüler. Eda Erdem çok beğendi, ağladı hatta… Maalesef benim bilgim dışında bir ışıklandırma yapılmış ve heykelin anatomisi yansıma yüzünden bambaşka olmuş. Kalktım tekrar alana gittim, kontrol ettim. Fotoğraflarla heykelin alakası yok. Bu heykel form ve ışığın birlikteliğini yansıtıyor. Ama yanlış ışık konduğundan kendisi olmaktan çıkmış” ifadelerini kullandı.

"HER HEYKELE AYRI BİR IŞIKLANDIRMA MI YAPILACAK"

Pınar Öktem’in bu sözleri sonrası ise kullanıcılar “her heykel için ayrı ışıklandırma mı yapılacak” sorusunu sormaya başladı.

IŞIKLANDIRILMIŞ HALİ

IŞIKLANDIRILMAMIŞ HALİ