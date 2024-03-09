Yılmaz Özdil Eda heykeli için için bir twit attı herkes sustu. Heykelsel yanılsamada büyük tartışma

Kaynak: Haber Merkezi
Yılmaz Özdil Eda heykeli için için bir twit attı herkes sustu. Heykelsel yanılsamada büyük tartışma
8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde açılışı yapılan Eda Erdem heykelinin erkeğe benzediği yönündeki eleştirilere Yılmaz Özdil'den cevap geldi.

Fenerbahçe A Milli Kadın Voleybol Takımımızda gösterdiği performans ve karakteri ile herkesin hayranı haline gelen Eda Erdem’in Milli takımda kaydettiği bir sayı sonrası hafızalara kazınan pozu heykel haline getirilerek dün yapılan törenle Ülker Stadyumu’na dikildi.

eda-erdem-2019-cev-kadinlar-avrupa-voleybol-sampiyonasi-001.jpg

"ADAM GİBİ ADAM"

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde açılışı yapılan törende Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ’ın Eda Erdem için “adam gibi adam” demesi çokça eleştirilirken heykeli gören sosyal medya kullanıcılarından ilginç de bir yorum geldi.

acf8bf8a-b3ac-4a83-b702-247caf78d567.jpg

ERKEĞE BENZETTİLER

Heykel paylaşımlarının altına yorum yapan kullanıcılar heykelin Eda Erdem’e benzemediğini söylerken Milli voleybolcunun erkek şortu giymiş gibi durduğunu ifade etti.

fgjdfgd.jpg

YILMAZ ÖZDİL TWİT ATTI HERKES SUSTU

Yapılan tartışmalara sosyal medya hesabından attığı bir Twit ile dahil olan Yılmaz Özdil ise esprili bir dille “Dünya Kadınlar Günü’nde Türkiye’de TT olan kelime, ‘taşaklı…’ Bir ülke bundan fazla nasıl seviye kaybedebilir acaba” dedi.

ekran-goruntusu-2024-03-09-125233.png

"IŞIKLAR YÜZÜNDEN"

Gelen eleştiriler sonrası suskunluğunu bozan heykelin mimarı heykeltıraş Pınar Öktem iddialar hakkında “Tamamen benim bilgim dışımda gelişen ve organizasyon ekibinin koyduğu aydınlatma ışıkları yüzünden heykel kendisi olmaktan çıkmış Heykel için çok özenerek çalıştık. Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Simla Türker Bayazıt ve Eda Erdem yapım aşamasında gördüler. Eda Erdem çok beğendi, ağladı hatta… Maalesef benim bilgim dışında bir ışıklandırma yapılmış ve heykelin anatomisi yansıma yüzünden bambaşka olmuş. Kalktım tekrar alana gittim, kontrol ettim. Fotoğraflarla heykelin alakası yok. Bu heykel form ve ışığın birlikteliğini yansıtıyor. Ama yanlış ışık konduğundan kendisi olmaktan çıkmış” ifadelerini kullandı.

86d31e6c-b546-4619-8c0e-b0f9e864ad9e.jpg

"HER HEYKELE AYRI BİR IŞIKLANDIRMA MI YAPILACAK"

Pınar Öktem’in bu sözleri sonrası ise kullanıcılar “her heykel için ayrı ışıklandırma mı yapılacak” sorusunu sormaya başladı.

IŞIKLANDIRILMIŞ HALİ

eda-erdem-in-heykeli-sosyal-medyada-gundem-oldu-16927856-1144-m.jpg

IŞIKLANDIRILMAMIŞ HALİ

eda-erdem-in-heykeli-sosyal-medyada-gundem-oldu-16927857-2452-m.jpg

İlgili Haberler
Rıdvan Dilmen imzayı attı
Galatasaray'da seçim başladı
Beşiktaş'ın devasa borcu açıklanınca kongre üyeleri şok oldu. İşte Beşiktaş'ın borcu
Rıdvan Dilmen Türkiye'ye gelmiş geçmiş en iyi oyuncuyu açıkladı. Herkes hemfikir oldu
18 yaşında Ferrari'nin en genç pilotu oldu. İlk seferinde Hamilton'u geçti
Fenerbahçe'den Avrupa'da bir ilk
Erman Toroğlu: Galatasaray'ın bir golünden önce faul var bir golü de kesin ofsayt
Şerafettin Tilki Ali Koç'un Aziz Yıldırım'la ilgili inanılmaz planını kulaklarıyla duydu
Okan Buruk'tan çok çarpıcı Kerem Torreira Icardi ve Köhn açıklaması
İlhan Palut kötü haberi verdi
İlhan Palut kötü haberi verdi
İsmail Yüksek 4 yılda amatörden Avrupa'nın zirvesine nasıl yükseldi. Fatih Saboviç açıkladı
Son Haberler
Rıdvan Dilmen imzayı attı Spor
Rıdvan Dilmen imzayı attı
Amerikan uçağı pisten çıktı çim zemine daldı Dünya
Amerikan uçağı pisten çıktı çim zemine daldı
Galatasaray'da af çıktı Spor
Galatasaray'da af çıktı
Bilecik’te motosiklet otomobille çarpıştı '1 yaralı' Yerel Haberler
Bilecik’te motosiklet otomobille çarpıştı '1 yaralı'
Dans ettikleri için iki kadını tutukladılar Dünya
Dans ettikleri için iki kadını tutukladılar
1 dilim baklavanın fiyatı şok etti. Artık kiloyla değil taneyle alınabiliyor Ekonomi
1 dilim baklavanın fiyatı şok etti. Artık kiloyla değil taneyle alınabiliyor
Güçlü kadınlar için Porland ve KEDV el ele verdi Yemek Tarifleri
Güçlü kadınlar için Porland ve KEDV el ele verdi