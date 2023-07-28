Rıdvan adı son zamanlarda çocuklar için en çok tercih edilen isimler arasında yer alıyor. Erkek çocuk ismi arayan ebeveynler Rıdvan isminin anlamını araştırıyor. Peki, Rıdvan ne demek? Rıdvan isminin anlamı nedir?
RIDVAN NE DEMEK?
Türk Dil Kurumu’nda yer alan bilgiler eşliğinde, Rıdvan ismi ne demek ve anlama gelir sorularının yanıtları şu şekildedir:
- Razı olma, hoşnutluk, memnuniyet.
- Cennetin kapıcısı olan büyük melek.
RIDVAN İSMİ KURAN’DA GEÇİYOR MU?
Rıdvan ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmektedir; ancak Rıdvan ismini koymak caizdir.