Rıdvan ne demek? Rıdvan isminin anlamı nedir?

Pek çok isim kendi özel anlamını barındırmaktadır. Bu isimlerden Rıdvan da son zamanlarda anlamı sık sık araştırılan isimlerden oldu. Peki, Rıdvan ne demek? Rıdvan isminin anlamı nedir?