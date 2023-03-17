İskoçya'da tutunamadı. Beşiktaş'a dönüyor. İşte Rıdvan Yılmaz planı

2019 yılından altyapıdan çıkıp, Beşiktaş A Takımı'nda forma giymeye başlayan Rıdvan Yılmaz, yükselen grafiğinin ardından Avrupa kulüplerinin dikkatini çekmişti.

Milli futbolcu, geçtiğimiz yaz transfer döneminde ise İskoçya ekibi Glasgow Rangers'ın yolunu tuttu. O dönem için genç sol beke 4 milyon Euro bonservis bedeli ödendi. Fakat 21 yaşındaki yıldız, bir türlü istediği süreleri alamadı.

8 maçta 1 asist yapan ve 400 dakika sahada kalan Rıdvan'ın, yeniden takıma kazandırılması için harekete geçildi. Gelen son haberlere göre Rangers, yeni sezonda oyuncuyu kadroda düşünmüyor.

Hal böyle olunca da Beşiktaş, Rıdvan Yılmaz'ı kiralamak için Rangers ile iletişime geçti. İskoç temsilcisi, bedelsiz kiralama önerisine sıcak baktı.

Fanatik'in haberine göre bu doğrultuda Rıdvan'ın yeni sezonda alacaklarına karşılık olarak bir yıllığına kiralanması bekleniyor.

26 Kasım 2022'de Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Napoli mücadelesinde forma giyen Rıdvan Yılmaz, tam 107 gün şans bulamamıştı. Son olarak 12 Mart'ta FA Cup çeyrek finalinde 25 dakika sahada kalan 21 yaşındaki yıldızın, bu mücadeleden sonra bileti kesildi. Rıdvan da yeniden düzenli forma giyip, form tutmak istiyor.