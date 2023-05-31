Rifat Hisarcıklıoğlu yeniden TOBB Başkanı

(DHA) TOBB Başkanlığına yeniden Rifat Hisarcıklıoğlu seçildi.

Hisarcıklıoğlu, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi'ndeki 79'uncu Genel Kurul'da yapılan seçimde, 4 yıl süreyle TOBB Başkanı oldu.

Yeni TOBB Yönetim Kurulu ise şu isimlerden oluştu:

-Ali Kopuz (İstanbul Ticaret Borsası Başkanı)

-Selçuk Öztürk (Konya Ticaret Odası Başkanı)

-Salih Zeki Murzioğlu (Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı)

-Tamer Kıran (İMEAK Deniz Ticaret Odası Başkanı)

-Faik Yavuz (Ankara Ticaret Borsası Başkanı)

-Cengiz Günay (Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı)

-Zeki Kıvanç (Adana Sanayi Odası Başkanı)

-Engin Yeşil (Diyarbakır Ticaret Borsası Başkanı)

-Hakan Ülken (Aydın Ticaret Odası Başkanı)

-Şaban Aziz Karahmehmetoğlu (Rize Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı)

-Mehmet Büyüksimitçi (Kayseri Sanayi Odası Başkanı)

-Mustafa Cihat Lokmanoğlu (Mersin Deniz Ticaret Odası Başkanı)

-İbrahim Burkay (Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı)

-Seyit Ardıç (Ankara Sanayi Odası Başkanı)

-Şekib Avdagiç (İstanbul Ticaret Odası Başkanı)

-Işınsu Kestelli (İzmir Ticaret Borsası Başkanı)

-Ali Çandır (Antalya Ticaret Borsası Başkanı)

-Ender Yorgancılar (Ege Bölgesi Sanayi Odası Başkanı)

-Mehmet Tuncay Yıldırım (Gaziantep Ticaret Odası Başkanı)

-Saim Özakalın (Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı)

Genel Kurul’da ayrıca kurul ve komisyonlar için de seçimler gerçekleştirildi.