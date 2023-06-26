Rihanna görevinden istifa etti

Savage X Fenty adlı iç çamaşırı markası ve Fenty Beauty adında güzellik markası olan şarkıcı Rihanna, geçtiğimiz günlerde Fransız moda devi Louis Vuitton'un yüzü olmuştu.

İkinci çocuğunu kucağına almak için gün sayan 35 yaşındaki şarkıcı, Savage X Fenty adlı iç çamaşırı markasının 5 yıldır CEO'suydu.

NTV’nin aktardığına göre; Barbadoslu şarkıcı, CEO'luk görevinden ayrıldığını açıkladı.

Şarkıcı, "Bu bizim için yalnızca bir başlangıç. Müşterilerimizle buluşmanın yollarını bulmaya devam edeceğiz" dedi. Şarkıcının yerine Anthropologie Group'un CEO'su Hillary Super geçecek.

2018 yılında Savage X Fenty markasını kuran şarkıcı, markanın bünyesinde yer almaya devam edecek.

Öte yandan, şarkıcı 2018 yılında kurduğu markanın 5. yılına özel bir çekim gerçekleştirmişti. Ofis ortamında yapılan çekimde, Rihanna iç çamaşırıyla poz vermişti.

Rihanna'nın iç giyim markası Savage X Fenty, şarkıcının en genç milyarderler listesine girmesinde büyük rol oynuyor.