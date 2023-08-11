Rihanna ikinci kez anne oldu

Editör: Özlem KIRAL

Rapçi ASAP Rocky ile birlikte olan ve gerçek adı Robyn Rihanna Fenty olan Rihanna, geçtiğimiz yıl ilk bebeğini beklediğinin müjdesini vermişti. 13 Mayıs 2022'de doğum yapan şarkıcı, erkek bebeğini sağlıklı bir şekilde kucağına almıştı.

Rihanna ve ASAP Rocky'nin bebeğini görenler "Babasının kopyası" gibi yorumlarda bulunmuştu.

BİR DE KIZI OLDU

Barbadoslu şarkıcı, 12 Şubat'ta ise Super Bowl devre arasındaki performansında hayranlarını şoke eden haberi vererek; ikinci çocuğuna hamile olduğunu duyurmuştu.

Rihanna, ikinci bebeğini de kucağına aldı.

