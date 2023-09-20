Rihanna yeni bebeğinin yüzünü ilk kez gösterdi

Editör: Osmancan EROK

Rihanna, ilk çocuğunu kucağına aldıktan bir süre sonra tekrar hamile olduğunu açıklamıştı.

Ünlü şarkıcı, ikinci oğlunun resimlerini sosyal medya hesabından 'Dünyaya hoşgeldin Riot Rose' notu ile paylaştı. (Riot Rose'un Türkçe anlamı İsyan Gül)

Daha önce yaptığı bir açıklamada bir anne olarak en sevdiği zamanın sabah olduğunu söyleyen Rihanna, şöyle konuşmuştu:

“Sabahları yüzündeki şaşkınlığı görmeye bayılıyorum. Nerede olduğunu anlamaya çalışıyor. Aşırı tatlı! Günün en güzel anı benim için”