Rihanna yeni bebeğinin yüzünü ilk kez gösterdi

Rihanna, sosyal medya hesabından 'Dünyaya hoşgeldin Riot Rose' notuyla ikinci oğlunun resimlerini paylaştı.

Rihanna yeni bebeğinin yüzünü ilk kez gösterdi

Editör: Osmancan EROK

Rihanna, ilk çocuğunu kucağına aldıktan bir süre sonra tekrar hamile olduğunu açıklamıştı.

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Ünlü şarkıcı, ikinci oğlunun resimlerini sosyal medya hesabından 'Dünyaya hoşgeldin Riot Rose' notu ile paylaştı. (Riot Rose'un Türkçe anlamı İsyan Gül)

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Daha önce yaptığı bir açıklamada bir anne olarak en sevdiği zamanın sabah olduğunu söyleyen Rihanna, şöyle konuşmuştu:

“Sabahları yüzündeki şaşkınlığı görmeye bayılıyorum. Nerede olduğunu anlamaya çalışıyor. Aşırı tatlı! Günün en güzel anı benim için”

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