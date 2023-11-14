Rihanna'nın üçüncü bebeğini beklediği iddiası gündem oldu. Yeni doğum yapmıştı

ABD'li rapçi ASAP Rocky ile dünyaca ünlü Barbadoslu şarkıcı Rihanna, 13 Mayıs 2022'de ilk bebeklerini kucaklarına almıştı. Şubat 2023'te ise ikinci kez hamile olduğunu duyuran Rihanna Ağustos'da 2. kez anne oldu.

İkinci kez anne olmanın mutluluğunu yaşayan Rihanna hakkında duyanları şoke eden bir iddia ortaya atıldı. Ünlü çiftin, üçüncü bebeklerini bekledikleri öne sürüldü.

Dün X'te (eski adıyla Twitter) "Rihanna, Asap Rocky ile birlikte üçüncü Bebeklerini beklediklerini doğruladı" şeklinde bir gönderi paylaşıldı. Gönderide, Rihanna'nın karnının büyüdüğü görülüyordu. Rihanna ile ASAP Rocky cephesinden resmi bir açıklama gelmezken, ünlü ismin tekrar hamile kalmış olabileceği iddiası sosyal medyada gündem oldu.

Ancak ünlü şarkıcının hayranları, bu fotoğrafın eski olduğunu ve Rihanna'nın böyle bir haberi doğrulamadığını söyleyerek paylaşımı yapan sayfayı yalanladı.