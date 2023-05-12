Riot Games, League of Legends müziği kullanılan AKP seçim videosunu kaldırttı

Riot Games, AKP’nin hazırladığı seçim videosuna milyonlarca oyuncunun oynadığı League of Legends müziğini izinsiz kullandığı gerekçesiyle telif attı. AKP’nin videosu, telif hakları nedeniyle kaldırıldı

Riot Games, League of Legends müziği kullanılan AKP seçim videosunu kaldırttı

AKP tarafından hazırlanan seçim videosunda League of Legends'ın sezon 10 sinematiğinin müziğini kullanmasıyla beraber Twitter'da büyük ilgi uyandırdı. Kısa bir süre sonra ise AKP’li isimler ve milletvekilleri tarafından paylaşılan video telif hakları nedeniyle kaldırıldı.

Videoda, Riot Games’in League of Legends sinematiği için yer verdiği, 2WEI ve Edda Hayes tarafından yazılan “Warriors” şarkısına yer veriyordu.

Şarkının fark edilmesiyle birlikte birçok kullanıcı, Riot Games yetkililerini etiketlemeye başlamıştı. Riot Games’de Uluslararası Operasyonlar görevini üstlenen Bahadır Güven’in manidar paylaşımlarının ardından AK Parti’nin videosu, telif hakkı nedeniyle yayından kaldırıldı.

Riot Games tarafından geliştirilen oyun League of Legends, yıllardır milyonlarca oyuncu tarafından oynanıyor. Oyun ayrıca e-spor için önemli bir yer tutuyor.

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