Rip akıntısı tehlikesi. Denize girmek yasaklandı

Sakarya'da elverişsiz şartlar nedeniyle denize girilmesine izin verilmiyor. Cankurtaran ekipleri, halkı denize girmemeleri konusunda uyardı.

Rip akıntısı tehlikesi. Denize girmek yasaklandı

Sakarya'nın Karadeniz'e kıyısı olan Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinin sahil kesimlerinde dalga, rip akıntısı ve rüzgar etkili oluyor.

Elverişsiz koşullar nedeniyle denize girmek, kaymakamlıklarca yasaklandı.

Sahillerde bayrakları kırmızıya çeviren Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri, halkı denize girmemeleri konusunda uyardı.

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RİP AKINTISI NEDİR?

Rip akıntısı, olarak adlandırılan bir rip akımı, dalgaların kırıldığı plajların yakınında meydana gelebilen, kırılan dalgaların ters yönünde akan belirli bir su akımı türüdür. Kıyıya ulaşan dalgalara tepki olarak oluşur. Pek çok sahilde rip dalgası kıyıya dik olarak meydana gelir.

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