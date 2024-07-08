Riva'da bayıltan dayak! Daha fazla dayanamadı yere yığıldı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Riva'da bayıltan dayak! Daha fazla dayanamadı yere yığıldı

Beykoz Riva'da iki grup arasında çıkan yol verme kavgasında bir genç öldüresiye dövülürken, o anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul Beykoz Riva'da iddiaya göre yaşandı. İddiaya göre, iki grup arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışma bir anda şiddetlenerek kavgaya dönüştü. Kavgaya bir tarafın yakınları da dahil oldu. Kimliği belirsiz kişiler tarafından öldüresiye dövülen genç fazla dayanamayarak bayıldı.

Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı genci hastaneye kaldırırken, polis ekipleri de olayla ilgili inceleme başlattı.

Öte yandan, çevredeki vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıyan görüntülerde, kimliği belirsiz kişiler tarafından bir genç dövülüyor ve gencin bayılarak yere düştüğü görülüyor.

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