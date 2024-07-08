Kadıköy'deki istek parça cinayetinde karar

Kadıköy’de 2 Mayıs 2023'te Cihan Aymaz’ın yanına yanaşan Mehmet Caymaz, bir türkü istemişti. Sanatçı Cihan Aymaz olumsuz yanıt verince ikili arasında tartışma başlamıştı. Mehmet Caymaz, yanında taşıdığı bıçakla Cihan Aymaz’ı göğsünden bıçaklayarak öldürmüştü.

Tutuklu yargılanan sanık Mehmet Caymaz hakkında karar duruşması görüldü. Anadolu 22. Ağır Ceza Mahkemesi’nde süren davaya tutuklu sanık Mehmet Caymaz, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Sanık Mehmet Caymaz, son sözünde işlediği cinayet nedeni ile pişman olduğunu söyledi. Müşteki avukatı ise, daha önce de müzisyen cinayetleri olduğunu ve bir daha böyle cinayetlerin yaşanmaması için sanığın en ağır şekilde ceza almasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Mehmet Caymaz’ı “kasten öldürme” suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı. Cezada herhangi bir indirim de uygulanmadı