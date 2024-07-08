Kadıköy'deki istek parça cinayetinde karar

Düzenleme: Kaynak: İHA
Kadıköy'deki istek parça cinayetinde karar

Kadıköy’de istediği şarkıyı çalmayan müzisyen Cihan Aymaz’ı bıçaklayarak öldüren zanlı, yargılandığı davada müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Kadıköy’de 2 Mayıs 2023'te Cihan Aymaz’ın yanına yanaşan Mehmet Caymaz, bir türkü istemişti. Sanatçı Cihan Aymaz olumsuz yanıt verince ikili arasında tartışma başlamıştı. Mehmet Caymaz, yanında taşıdığı bıçakla Cihan Aymaz’ı göğsünden bıçaklayarak öldürmüştü.

Tutuklu yargılanan sanık Mehmet Caymaz hakkında karar duruşması görüldü. Anadolu 22. Ağır Ceza Mahkemesi’nde süren davaya tutuklu sanık Mehmet Caymaz, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Sanık Mehmet Caymaz, son sözünde işlediği cinayet nedeni ile pişman olduğunu söyledi. Müşteki avukatı ise, daha önce de müzisyen cinayetleri olduğunu ve bir daha böyle cinayetlerin yaşanmaması için sanığın en ağır şekilde ceza almasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Mehmet Caymaz’ı “kasten öldürme” suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı. Cezada herhangi bir indirim de uygulanmadı

İlgili Haberler
Domuz yavruları plaja indi tatilciler şaştı kaldı
Gürcistan halkı yeniden şekilleniyor. İktidarın yapamadığını futbolcular başardı
Borsa günü yükselişle tamamladı. En çok hangi hisseler kazandırdı
Fatsa’yı sağanak vurdu! Yollar göle döndü, iş yerleri ve araçlar sular altında kaldı
Tereyağının böyle yapıldığını biliyor muydunuz? Yayla kızı yaptı
Riva'da bayıltan dayak! Daha fazla dayanamadı yere yığıldı
Son Haberler
Drift attı 32 bin 233 lira ceza yedi Video
Drift attı 32 bin 233 lira ceza yedi
Ligue 1'den sekiz kulüp iflasın eşiğinde Spor
Ligue 1'den sekiz kulüp iflasın eşiğinde
Cenk Tosun Büyükekşi'nin elini neden sıkmadığını açıkladı Spor
Cenk Tosun Büyükekşi'nin elini neden sıkmadığını açıkladı
Telefonla konuşuyor gibi yapan Yunus Akgün güldürdü Video
Telefonla konuşuyor gibi yapan Yunus Akgün güldürdü
Sert iniş yapan paraşütçü ölümden döndü Video
Sert iniş yapan paraşütçü ölümden döndü
YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Gündem
YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Merih Demiral'ın neden ceza aldığı ortaya çıktı. Mehmet Büyükekşi detayı Spor
Merih Demiral'ın neden ceza aldığı ortaya çıktı. Mehmet Büyükekşi detayı