River Plate’in Icardi planı ortaya çıktı. Dev bütçe hazırladılar

Galatasaray’ın Arjantinli golcüsü Icardi için geçtiğimiz günlerde çok konuşulacak bir iddia gündeme gelmişti. Arjantin basını, River Plate’in golcü oyuncu ile ilgilendiğini yazmıştı. Ancak haberde Icardi’nin yüksek maliyetinin transferdeki en büyük engel olduğunun altı çizilmişti.

Gündeme bomba gibi düşen iddia sonrası Galatasaray’dan gelen açıklamada ise Icardi’nin ayrılmasının söz konusu olmadığı belirtildi.

ARJANTİN DEVİNİN PLANI ORTAYA ÇIKTI

Arjantin basınında çıkan son haberde ise River Plate’in Icardi planı yer aldı. Buna göre, Arjantin devi golcü oyuncu için 15 milyon dolarlık bütçe hazırladı.

Haberde, Teknik Direktör Marcelo Gallardo'nun Mauro'yu takımda görmek istediğine vurgu yapıldı. Arjantinli oyuncunun da ülkesine dönmek istediği belirtilen haberde şu ifadeler yer aldı: "Marcelo Gallardo, bir dönem Arjantin Milli Takımı'nın formasını da giymiş olan yıldız oyuncuyu River Plate'te oynamak için ikna etmeye çalışacak.

"DÖNMEK İSTİYOR"



Tecrübeli çalıştırıcı, ocak ayında yapacağı takviyeler konusunda kafasındaki isimleri netleştirdi. Icardi, bu listenin ilk sırasında yer alıyor. Gallardo, Galatasaray forması giyen ve iyi bir teklif alması halinde ülkesine dönmeye sıcak bakan Mauro Icardi'yi önümüzdeki dönem için transfer etmek istiyor.