Rıza Çalımbay gözünü Trabzonspor’un yıldızına dikti

Düzenleme: Kaynak: 61 Saat
Rıza Çalımbay gözünü Trabzonspor’un yıldızına dikti

Hatayspor’un başına geçen Rıza Çalımbay gözünü Trabzonspor’un yıldızına dikti. Süper Lig ekibi, transfer için girişimlere başladı.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay ile 1 yıllık sözleşme imzalayan Hatayspor’da transfer çalışmaları devam ediyor. Tecrübeli teknik adamın gözünü Trabzonspor’un oyuncusuna diktiği öürenildi.

Trabzon yerel basınından 61 Saat’in haberine göre Hatayspor, bordo mavililerin oyuncusu Enis Bardhi’yi kadrosuna katmak için harekete geçti.

Başkanlar arası görüşmelerin devam ettiği bilinirken Bardhi'nin teklife ne cevap vereceği merak konusu oldu. Transferin kısa süre içinde netleşmesi bekleniyor.

2022 yılından bu yana Trabzonspor forması giyen Kuzey Makedonyalı oyuncu çıktığı 91 maçta 14 gol atarken 6 asist yaptı.

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