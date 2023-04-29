'Rıza Çalımbay, Türk Milli Takımı'nın başına geçecek'

Editör: Ökkeş Bölükbaşı

39 yaşındaki Fildişi Sahiili golcü, Fanatik Gazetesi'ne yaptığı açıklamada Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'ın A Milli Takım'ın başına geçeceğini iddia etti.

Arouna Kone "Türkiye gibi hoca değişimlerinin çok sık yaşandığı bir yerde 4 sezon aynı takımda kalıp kısıtlı imkanlarla 3 sezon üst üste Avrupa'ya gidebilmek, üstelik kupa kazanıp gruptan lider çıkabilmek herkesin yapabileceği bir şey değil. Bence daha iyi imkanlar içinde Rıza Çalımbay çok büyük işler yapabileceğini gösterdi.

"ÖNEMLİ YILDIZLAR VAR"

Duyduğuma göre de Türkiye Milli Takımı'nın başına geçecek. Bunu fazlasıyla hak ettiğini düşünüyorum. Türkiye Milli Takımı'nda da çok önemli oyuncular var. Avrupa'da önemli takımlarda oynayan oyuncu sayısı artıyor ve onlardan nasıl faydalanabileceğini bilen bir hocayla turnuvalarda büyük başarılar elde etmek uzak bir ihtimal değil." dedi.