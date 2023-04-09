Rıza Çalımbay'dan hakem isyanı: Onlar bize saygılı davranmıyorlar

Spor Toto Süper Lig'de Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kalan Sivasspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, maç sonrası açıklamalarda bulundu.

Takımından memnun olduğunu söyleyen Rıza Çalımbay, "Maçın başından sonuna kadar kazanmak için her gayreti gösterdik, her türlü riske de girdik. Maçta da çok çok iyi oynadık. Çok iyi pozisyonlar yakaladık, maalesef önemli hatalarımızdan bir tanesi yediğimiz gol. İkincisi de kaçırdığımız goller ve son paslar.

Onları maalesef yapamadık, son paslarda biraz dikkatli olsaydık, girdiğimiz pozisyonların yarısını atabilseydik iyi bir şekilde buradan ayrılabilirdik. Bazı şeyleri çözemiyoruz, hakem hatalarını.

Bugün de hakem arkadaşımız yine zaman zaman beklenmedik hatalar yaptı. Bize İstanbulspor maçında verilen bir penaltı var, bu penaltı vermediği penaltıyla hemen hemen aynı. Sivas'ta hiçbir zaman kimseye saygısızlık yapmadık, özellikle de hakem arkadaşlarımıza. Ama maalesef onlar bize pek saygılı davranmıyorlar. Bizim pozisyonlara pek dikkat etmiyorlar. Şimdi tekrar başka bir maça götürmeyeyim, bariz golü bile VAR'da çözemediler. Hiç bir yerde de çözemediler, Sivas'ın puanı gitti, hiç kimsenin de umurunda olmuyor, kimse de ilgilenmiyor.

Hakem arkadaşlardan bu yüzden bayağı sıkıntı yaşıyoruz. VAR'ı daha iyi kullanabilirler ve bizim de puanlarımız gitmez. Bu maçta da hakem arkadaşımızın 1-2 tane hatası oldu. Ama biz yolumuza yine aynı şekilde devam edeceğiz, hiç kimseye saygısızlık yapmadan ama bizim gösterdiğimiz saygıyı onların da göstermesi gerekiyor. Bizim istediğimiz tek şey onlara gösterdiğimiz saygıyı onların da bize göstermesi. Kimseden bir şey istemiyoruz, hakkımızı istiyoruz." dedi.